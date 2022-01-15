مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويزيد فارق قمة «البريميرليغ» لـ13 نقطة

القاهرة - بوابة الوسط

واصل مانشستر سيتي التحليق بالصدارة، السبت، بعد فوزه الصعب على نظيره تشيلسي بهدف، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، سجله البلجيكي كيفين دي بروين، في الدقيقة 70 من أحداث الشوط الثاني، على استاد الاتحاد.

اعتمد المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على الثنائي فيل فودين وجاك جريليش في الهجوم بجوار رحيم ستيرلينغ، بينما قاد الثلاثي حكيم زياش وكريستيان بوليسيتش وروميلو لوكاكو الضيوف وبدأ مالانغ سار مدافعا.

وحاول سيتي مبكرا النيل من مرمى الحارس كيبا أريزابالاغا وسدد كيفن دي بروين الكرة بيسراه لكن تصدى حامي عرين تشيلسي، وكان السيتي أفضل في النصف الأول من المواجهة وحصل على أكثر من خطأ ونال ثنائي تشيلسي ماركوس ألونسو وماتيو كوفاشيتش بطاقتين صفراويين.

وفقد كوفاشيتش الكرة في الدقيقة (39) لتصل إلى جريليش الذي انفرد بالمرمى لكن تسديدته أبعدها كيبا ببراعة، ولم يستطع تشيلسي التسديد على مرمى إديرسون مورايش، وفي المقابل هدد سيتي مرمى منافسه أربع مرات منها ثلاث تسديدات بين القائمين والعارضة.

وقرر البلجيكي دي بروين وضع حد لمقاومة تشيلسي بتسديدة رائعة لم يستطع إبعادها كيبا لتهتز شباك الضيوف في الدقيقة 70، ليعزز تفوق غوارديولا، ويسدل الستار على المواجهة التي زادت أكثر من انفراد السيتي بقمة الدوري الإنجليزي «البريميرليغ»، برصيد 56 نقطة، بفارق 13 نقطة عن الوصيف الحالي تشيلسي.

مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي. (إنترنت)