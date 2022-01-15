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مواجهات مصيرية ضمن استعراض «بوابة الوسط» لمباريات الأمم الأفريقية.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يناير 2022, 02:31 مساء
مواجهات مصيرية ضمن استعراض «بوابة الوسط» لمباريات الأمم الأفريقية.. السبت
مصطفى محمد يقود منتخب مصر أمام نيجيريا. (إنترنت)
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تقام مبارتان، السبت، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية رقم 33 المقامة حاليًا في الكاميرون، وتكتسب المواجهتان أهمية كبرى، كونهما تأتيان ضمن الجولة الثانية، ففي تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، تواجه نيجيريا منتخب السودان، وحال فوزها ستصعد رسميا لدور الـ16، بعد فوزها في الافتتاح على مصر، بينما يدخل المنتخب المصري مواجهة مصيرية أمام غينيا بيساو في تمام الساعة التاسعة، بتوقيت ليبيا، لتحديد مصيره في البطولة.

يتطلع المنتخب المصري والسوداني لإنعاش آمالهما في التأهل للأدوار الإقصائية عندما يخوضان مواجهتين متفاوتتي القوة،  ويتصدر المنتخب النيجيري ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتقاسم منتخبا السودان وغينيا بيساو المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، عقب تعادلهما من دون أهداف، ويتذيل منتخب مصر المجموعة، الأمر الذي يزيد من حماس «الفراعنة» للدفاع عن كبريائهم، كونهم الأكثر تتويجًا باللقب عبر التاريخ بواقع 7 ألقاب.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لدور الـ16، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول، وينتظر المنتخب المصري المزيد من نجمه محمد صلاح أمام غينيا بيساو التي تقام في مدينة غاروا الشمالية؛ حيث يحاول «الفراعنة» استعادة التوازن بعد الخسارة المخيبة أمام نيجيريا بالجولة الأولى.

وظهر المنتخب المصري بمستوى مخيب أمام نيجيريا، ما أدى إلى تعرضه للخسارة الأولى في دور المجموعات منذ 18 عامًا، وتحديدًا منذ العام 2004 في تونس، عندما سقط أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، ومنذ تلك الهزيمة، لم تخسر مصر في 16 مباراة تواليًا (12 فوزًا و4 تعادلات) قبل السقوط أمام نيجيريا، الثلاثاء.

ويدرك البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، الذي تولى المسؤولية في سبتمبر الماضي، خلفًا للمحلي حسام البدري، أن تحقيق نتيجة أخرى بخلاف الفوز، سيزيد من حدة الانتقادات الموجهة إليه، وتبدو حظوظ مصر كبيرة لتخطي عقبة غينيا بيساو التي تخوض النهائيات للمرة الثالثة على التوالي؛ لكنها لم تفز بعد بأي مباراة في العرس القاري.

في المجموعة ذاتها، تسعى نيجيريا لحسم تأهلها مبكرًا عندما تلاقي السودان في غاروا أيضًا، وقدم المنتخب النيجيري أحد أفضل العروض في البطولة عندما تغلب على «الفراعنة» في الجولة الأولى، ويبدو مرشحًا فوق العادة لتحقيق الفوز، ويخوض منتخب السودان الملقب بـ«صقور الجديان» المباراة في غياب مهاجمه محمد عبدالرحمن بداعي الإصابة التي تعرض لها أمام غينيا بيساو.

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