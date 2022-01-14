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التعادل يحسم مباراة السنغال وغينيا في كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يناير 2022, 06:30 مساء
التعادل يحسم مباراة السنغال وغينيا في كأس الأمم الأفريقية
منتخب غينيا يفرض التعادل السلبي دون أهداف على نظيره السنغالي في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كأس الأمم الأفريقية. (الإنترنت)
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حسم التعادل السلبي مواجهة المنتخب السنغالي أمام نظيره الغيني، التي أُقيمت، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية بكرة القدم.

ولم يتمكن أي من اللاعبين من هز الشباك خلال دقائق المباراة لتنتهي مثلما بدأت من دون أهداف، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة بواقع نقطة واحدة لكل منهما.

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ويتشارك المنتخبان السنغالي والغيني صدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط بعد فوزهما في الجولة الأولى على كل من زيمبابوي ومالاوي على الترتيب، وبالنتيجة ذاتها بهدف دون مقابل.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ(33) من بطولة كأس الأمم الأفريقية بكرة القدم في الفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث.

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