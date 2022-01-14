المغرب أمام فرصة تخطي جزر القمر والتقدم بثبات نحو ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض المنتخب المغربي، الجمعة، مباراته الثانية في منافسات المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية 2022، أمام جزر القمر على ملعب أحمد أهيجو في ياوندي، في الساعة الخامسة بعد الظهر (الرابعة توقيت غرينتش)، بهدف انتزاع النقاط الثلاث والتقدم بثبات نحو الدور ثمن النهائي. وهو مسلح بمعنويات مرتفعة ومعزز بعودة بعض اللاعبين الذين غابوا عن صفوفه خلال الفوز على غانا من بينهم يوسف النصيري وأيوب الكعبي.

وقبل مباراتي الجولة الثانية من منافسات هذه المجموعة الثالثة، يتصدر المغرب الترتيب بالتساوي مع الغابون الفائزة في الجولة الأولى على جزر القمر بالنتيجة ذاتها، فيما تبرز مواجهة قوية بين «النجوم السود» الغانية بقيادة الشقيقين أندري وجوردن آيو مع «فهود» الغابون الباحثة عن ضمان التأهل.

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فوز بشق الأنفس

وكان المغرب قد فاز بصعوبة على جزر القمر خلال تصفيات النسخة الثانية والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر في 2019، وذلك 1-صفر في الدار البيضاء قبل أن يتعادلا 2-2 إيابا. فلا شك أن ذلك لم يفت عن المدرب وحيد خاليلوزيتش عندما شدد على أن «الخصم ليس بالسهل» وأنه يبحث عن الفوز لإحياء حظوظه في لتأهل للدور المقبل، وأن لدى لاعبيه روح المجموعة، وأنهم كانوا يستحقون التعادل أمام الغابون، وأن المباراة لن تكون سهلة أيضا وأن القمريين سيرغبون في تحقيق شيء ما في المسابقة.

وستتعزز صفوف «أسود الأطلس» أمام فريق الغُمبيزة بعودة بعض اللاعبين الأساسيين في مقدمتهم مهاجم وهداف إشبيلية يوسف النصيري وزميله بالفريق الأندلسي منير الحدادي، فضلا عن قناص أهداف نادي هاتاي سبور التركي أيوب الكعبي و(ربما) المهاجم الشبا لفريق فيرنتسفاروش المجري ريان مايي (23 عاما). أما لاعب وسط أينتراخت فرانكفورت الألماني أيمن برقوق فهو غير جاهز لخوض المباراة.

مشاركة تاريخية

من جانبه، قال المدرب الفرنسي القمري عشية المباراة في مؤتمر صحفي إن فريقه «سيواجه منتخبا مغربيا قويا يملك لاعبين بمستوى عال من الجودة». ولن تريد جزر القمر من دون شك أن تصبح سادس منتخب أفريقي في القرن الـ 21 يشارك للمرة الأولى في البطولة ويخسر في أول مباراتين بعد بنين في 2004 وبوتسوانا في 2012 وبوروندي في 2019 والنيجر في 2012 وزيمبابوي في 2004.

في المقابل سيكون سفيان بوفال في أشد الفرحة إذا تمكن من هز شباك جزر القمر، فقد يصبح حينها أول لاعب مغربي يسجل في مباراتين متتاليتين بكأس الأمم الأفريقية منذ حسين خرجة في نسخة 2012.