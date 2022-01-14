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ديوكوفيتش نجم كرة المضرب الصربي يمثل أمام محكمة أسترالية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يناير 2022, 12:39 مساء
ديوكوفيتش نجم كرة المضرب الصربي يمثل أمام محكمة أسترالية
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دعا القاضي الذي كان حكم في وقت سابق بعدم ترحيل نوفاك ديوكوفيتش من إستراليا، إلى جلسة استماع طارئة بعد إلغاء تأشيرة نجم كرة المضرب الصربي للمرة الثانية من قبل الحكومة الأسترالية كما أعلن ناطق باسم المحكمة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة في بيان رسمي إنه سيجري عقد جلسة استماع أمام قاضي المحكمة الفدرالية انتوني كيلي هذا المساء في تمام الساعة 9.45 بتوقيت غرينتش» من دون أي إيضاحات.

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وألغت أستراليا، الجمعة، تأشيرة دخول ديوكوفيتش بسبب مسألة عدم تلقيه اللقاح ضد «كوفيد-19»، كما أعلن وزير الهجرة، أليكس هوك. وقال الوزير في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» بأنه اتخذ القرار «لأسباب تتعلق بالصحة والنظام».

ويعني القرار منع ديوكوفيتش، بطل أستراليا المفتوحة تسع مرات، من الحصول على تأشيرة دخول إلى أستراليا لمدة ثلاث سنوات إلا في ظروف استثنائية، ومنعه من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب للعام 2022.

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