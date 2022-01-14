أستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش للمرة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط

ألغت أستراليا تأشيرة دخول نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى أراضيها للمرة الثانية وستقوم بترحيله، بسبب مسألة عدم تلقيه اللقاح ضد «كوفيد-19»، كما اعلن وزير الهجرة، الجمعة.

وقال الوزير أليكس هوك في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» بأنه اتخذ القرار «لأسباب تتعلق بالصحة والنظام». ويعني القرار منع ديوكوفيتش من الحصول على تأشيرة دخول إلى أستراليا لمدة ثلاث سنوات إلا في ظروف استثنائية.

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وعلى الرغم من الجدل الواسع الذي أحاط بالقضية واعتبارها سوء معاملة تجاه ديوكو، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما الذي حدث تحديدا عندما سَلم اللاعب الصربي (34 عاما) جواز سفره وأوراقه عند نقطة مراقبة الحدود في المبنى رقم 2 بمطار ملبورن في وقت متأخر من ليلة الأربعاء.

وبدأت بعض الحقائق تتكشف من وجهة النظر الحكومة الأسترالية، حيث يُحكى أن ديوكوفيتش فشل في تلبية الإجراءات الصارمة التي تتبعها البلاد حيال «كوفيد-19» للوافدين الأجانب إلى أستراليا.

إذ إن متطلبات الوافدين غير الأستراليين الذين يحاولون عبور الحدود أكثر صرامة مما هي عليه بالنسبة للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على إعفاء من لقاحات كوفيد في منازلهم.

الاختلاف الرئيسي في أستراليا

يتمثل الاختلاف الرئيسي في أستراليا في أنه يمكنك الحصول على إعفاء مؤقت للقاح إذا كان بإمكانك إثبات أنك أصبت بـ«كوفيد-19» في الأشهر الستة الأخيرة، بموجب إرشادات صادرة عن المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية المعنية بالمناعة المجتمعية.

إذ إن الاتحاد الأسترالي أسس لمعايير الإعفاء الخاصة به بناء على إرشادات المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية المعنية بالمناعة المجتمعية التي تنطبق على الأستراليين في المنازل. وقالت وزيرة الداخلية، كارين أندروز، الجمعة، إن «إعفاء حكومة فيكتوريا لممارسة كرة المضرب في فيكتوريا يختلف تماما عن أي استثناء أو شرط دخول لتأمين مصالح أستراليا».

إذ تحتاج للدخول إلى أستراليا، حسب تعبيرها، إلى تأشيرة ولكنك تحتاج أيضا إلى تلبية متطلبات الدخول: اختبار سلبي لفيروس كورونا والتلقيح الشامل، أو دليل طبي على أنه لا يمكنك الحصول على التلقيح.