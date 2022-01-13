بلباو يطيح بأتلتيكو مدريد خارج السوبر الإسباني.. ويضرب موعدا مع الريال في النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق أتلتيك بيلباو في تحقيق الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد الملك فهد بالرياض، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

تقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 62 عن طريق أوناي سيمون بالخطأ في مرماه، ولكن أتلتيك بيلباو قلب الطاولة، وسجل هدفين في الدقيقتين 77 و81 عن طريق ألفاريز ونيكو ويليامز.

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وبدأت المباراة بهدف مبكر لأتلتيكو مدريد بعد 8 ثوان فقط من صافرة البداية عبر جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

بهذه النتيجة ضرب أتلتيك بيلباو، موعدًا مع ريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي سيقام الأحد المقبل.