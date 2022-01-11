كيروش يعلق على خسارة مصر أمام نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 08:59 مساء
مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش. (الإنترنت)

علق البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على الخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في مستهل مشوار الفراعنة بالمجموعة الرابعة من كأس أمم أفريقيا 2022.

وقال كيروش في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة إن منتخب مصر لم يحضر في الشوط الأول أمام نيجيريا وقدم أداءً فقيرًا للغاية.. اللقاء بدأ في الشوط الثاني.

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وأوضح المدرب البرتغالي: «منتخب مصر ما زال أمامه الفرصة في المنافسة على الصعود، إذا فاز على غينيا بيساو والسودان ليحصد الفريق النقاط الست ويصعد للدور ثمن النهائي».

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