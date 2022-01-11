منتخب مصر يسقط أمام نيجيريا في افتتاح مشواره بكأس أمم أفريقيا

نيجيريا تحسم القمة التي جمعتها بمصر لمصلحتها بهدف نظيف ضمن منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021. (الإنترنت)

تلقى المنتخب المصري لكرة القدم، هزيمة من منافسه المنتخب النيجيري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

وسيطر المنتخب النجيبري على مجريات اللعب في معظم أوقات المباراة مع تنظيم هجمات خطيرة تسببت في تهديد حقيقي على مرمى حارس الفراعنة الشناوي، وأسفرت عن هدف في الدقيقة (30) بأقدام إيهيناتشو من تصويبة قوية.

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وبهذا الفوز يتصدر منتخب نيجيريا جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما ستقام مباراة السودان وغينيا بيساو في وقت لاحق من اليوم.