صربيا تطالب بقرار نهائي بشأن مشاركة ديوكوفيتش في أستراليا للتنس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 07:19 مساء
الصربي نوفاك ديوكوفيتش. (إنترنت)

قالت رئيسة وزراء صربيا، آنا برنابيتش، اليوم الثلاثاء إنها ليست متفائلة أو متشائمة بشأن ما إذا كان سيتم السماح لمواطنها نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا باللعب في أستراليا المفتوحة لكنها تأمل في اتخاذ قرار نهائي قريبًا.

ورغم خروجه من مركز احتجاز تابع لوزارة الهجرة في أستراليا بعد نزاع حول موقفه من التطعيم ضد كوفيد-19 لا يزال ديوكوفيتش مهددًا باحتجازه للمرة الثانية من الحكومة الاتحادية وترحيله، رغم أن المحكمة قضت يوم الإثنين بإبطال قرار الحكومة السابق بإلغاء تأشيرة دخوله إلى البلاد.

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وعاد ديوكوفيتش إلى المران بعد الفوز بهذه المعركة القضائية وشكر القاضي الذي أمر بإطلاق سراحه من مركز الاحتجاز، وقال إن تركيزه يبقى منصبًا على حصد لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى والانفراد بالرقم القياسي عندما تنطلق بطولة أستراليا المفتوحة بعد أيام. 

وقالت رئيسة وزراء صربيا لـ«رويترز» في مقابلة «أتمنى أن يتم إعلان القرار النهائي قريبًا.. حالة عدم اليقين الحالية لا تفيد أي طرف سواء ديوكوفيتش أو أستراليا المفتوحة». وأضافت: «لست متفائلة أو متشائمة بشأن مسألة السماح لديوكوفيتش بالبقاء في أستراليا».

وقالت برنابيتش التي تحدثت إلى نظيرها الأسترالي سكوت موريسون في وقت متأخر يوم الإثنين إن حكومتها مستعدة لتقديم ضمانات بأن ديوكوفيتش سيحترم القوانين المحلية أثناء وجوده في أستراليا.

وردًا على سؤال بشأن حضور ديوكوفيتش لحفل أقامه اتحاد التنس الصربي في بلجراد في 17 ديسمبرفي اليوم التالي لاكتشاف إصابته بكوفيد-19 قالت برنابيتش إن النجم الصربي سيكون قد «انتهك القواعد بشكل واضح» لو علم بنتيجة الاختبار قبل مشاركته. لكنها طالبت بمزيد من التوضيح قائلة «لا أعرف متى حصل على نتيجة الاختبار؟».

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