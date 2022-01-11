العطية يقترب من الفوز بلقبه الرابع في رالي دكار

من منافسات المرحلة التاسعة برالي دكار السعودية 2022. (الإنترنت)

اقترب القطري ناصر العطية، من الفوز بلقبه الرابع في رالي دكار السعودية 2022، بعد أن كسب دقيقة أمام أقرب مطارديه سيباستيان لوب، اليوم الثلاثاء في المرحلة التاسعة من السباق المقام في السعودية.

وأنهى سائق تويوتا اليوم متفوقًا بفارق 39 دقيقة وخمس ثوان عن لوب بطل العالم تسع مرات قبل ثلاث مراحل من نهاية السباق السنوي في جدة يوم الجمعة.

- فرنسا تفتح تحقيقا بشبهة محاولة اغتيال إرهابية في انفجار رالي دكار بالسعودية

- انسحاب متصدر الدراجات النارية كورنيخو بعد تعرضه لحادث

- انسحاب في «رالي دكار» للسيارات

وقال العطية: «أدينا بشكل جيد وأنهينا المرحلة في المركز الثالث.. نملك الآن فارقًا جيدًا في الصدارة».

وقاد الجنوب أفريقي جينيل دي فيليرز فريق المصنع في تويوتا لاحتلال أول ثلاثة مراكز في المرحلة التي امتدت لمسافة 287 كيلومترًا وبدأت وانتهت في وادي الدواسر. وجاء مواطنه هينك لاتيجان الفائز بالمرحلة الخامسة الأسبوع الماضي ثانيًا.

واحتل لوب، الذي اضطر لتغيير إطار بسبب ثقب، المركز الخامس مع فريق البحرين رد إكستريم.

وفي منافسات الدراجات النارية انتزع النمساوي ماتياس فالكنر متسابق كيه.تي.إم صدارة الترتيب العام، بينما تراجع البريطاني سام سندرلاند الفائز باللقب في 2017 إلى المركز الثاني بفارق دقيقتين و12 ثانية عن الصدارة بعد أن احتل المركز 14 في المرحلة.

وفاز بالمرحلة التاسعة التشيلي خوسيه إيجناسيو كورنيخو مع هوندا.