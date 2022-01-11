العطية يقترب من الفوز بلقبه الرابع في رالي دكار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 06:53 مساء
من منافسات المرحلة التاسعة برالي دكار السعودية 2022. (الإنترنت)

اقترب القطري ناصر العطية، من الفوز بلقبه الرابع في رالي دكار السعودية 2022، بعد أن كسب دقيقة أمام أقرب مطارديه سيباستيان لوب، اليوم الثلاثاء في المرحلة التاسعة من السباق المقام في السعودية.

وأنهى سائق تويوتا اليوم متفوقًا بفارق 39 دقيقة وخمس ثوان عن لوب بطل العالم تسع مرات قبل ثلاث مراحل من نهاية السباق السنوي في جدة يوم الجمعة.

- فرنسا تفتح تحقيقا بشبهة محاولة اغتيال إرهابية في انفجار رالي دكار بالسعودية
- انسحاب متصدر الدراجات النارية كورنيخو بعد تعرضه لحادث
- انسحاب في «رالي دكار» للسيارات

وقال العطية: «أدينا بشكل جيد وأنهينا المرحلة في المركز الثالث.. نملك الآن فارقًا جيدًا في الصدارة».

وقاد الجنوب أفريقي جينيل دي فيليرز فريق المصنع في تويوتا لاحتلال أول ثلاثة مراكز في المرحلة التي امتدت لمسافة 287 كيلومترًا وبدأت وانتهت في وادي الدواسر. وجاء مواطنه هينك لاتيجان الفائز بالمرحلة الخامسة الأسبوع الماضي ثانيًا.

واحتل لوب، الذي اضطر لتغيير إطار بسبب ثقب، المركز الخامس مع فريق البحرين رد إكستريم.

وفي منافسات الدراجات النارية انتزع النمساوي ماتياس فالكنر متسابق كيه.تي.إم صدارة الترتيب العام، بينما تراجع البريطاني سام سندرلاند الفائز باللقب في 2017 إلى المركز الثاني بفارق دقيقتين و12 ثانية عن الصدارة بعد أن احتل المركز 14 في المرحلة.

وفاز بالمرحلة التاسعة التشيلي خوسيه إيجناسيو كورنيخو مع هوندا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خريطة «بوابة الوسط» للتعرف على مباريات الأمم الأفريقية بالتوقيت الليبي أبرزها ...
رياضة عالمية
روايات لبنانيين قذفتهم رياح الانهيار الاقتصادي إلى أمواج البحر
اقتصاد
كوريا الشمالية تعلن ثاني تجاربها الصاروخية في أقل من أسبوع
دولى
طبيخ ستيفاني!
وجهات نظر
التنمية في ميزان القيم
وجهات نظر
زلزال عنيف يضرب قبرص ويشعر به مصريون
عربى
عين على الانتخابات | لقاء مع المرشح الرئاسي محمد المزوغي
فيديو
هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية
فيديو
كاركاتير حليم - غرق شوارع بالمياه جراء أمطار غزيرة في ليبيا
كاريكاتير
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان
دولى
صبري قشوط يعلن عبر «الوسط» استقالته من تدريب فريق الأفريقي
رياضة محلية
محمد صلاح: مصر ليست مرشحة للفوز بكأس الأمم الأفريقية
رياضة عالمية
لقاء الحداد والناظوري .. بحث تشكيل لجان مشتركة لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
تشافي يعلن قائمة برشلونة لـ«كلاسيكو السوبر» في السعودية
رياضة عالمية
بليحق: لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب تناقش أمورا فنية خاصة بالانتخابات مع ...
ليبيا
يوفنتوس يعلن خضوع كييزا لجراحة الرباط الصليبي وسط موسم مهدد للإيطالي الدولي
رياضة عالمية
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
ليبيا
كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة
كاريكاتير
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو .. قطار يصدم طائرة في لوس أنجليس