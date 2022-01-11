أنشيلوتي: أرغب في العودة بكأس السوبر الإسباني إلى مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 06:16 مساء
مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي. (الإنترنت)

تحدث المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن جاهزية فريقه لمنافسات السوبر الإسباني؛ حيث يرغب في العودة بالكأس إلى مدريد.

وقال أنشيلوتي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء: «أحب هذا النوع من المباريات ونود أن نحقق أول لقب هذا الموسم وأن نأخذ الكأس إلى مدريد».

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وشدد كارلو أنشيلوتي، على ضرورة بذل لاعبيه، قصارى جهدهم للفوز بالكلاسيكو ضد برشلونة، في المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء، في نصف نهائي السوبر الإسباني، بالمملكة العربية السعودية.

وتابع أنشيلوتي: «وصلنا بشكل جيد من أجل الفوز بكأس السوبر، نريد أن يكون لقبنا الأول هذا الموسم.. أي شيء يمكن أن يحدث غدًا، علينا اللعب ضد خصم قوي رغم أنه واجه مشاكل هذا الموسم، الريال والبارسا لديهما نفس الهدف».

وذكر «لديَّ بعض الشكوك حول كارفاخال، وهناك لاعبون متعافون مثل رودريجو وأسينسيو، الفريق عمل بشكل جيد.. ستكون مباراة مليئة بالتوتر، لدينا الرغبة في الفوز كما هو الحال دائمًا، نحب هذا النوع من المباريات».

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