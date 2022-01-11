سيراليون يخطف نقطة ثمينة من الجزائر حامل لقب أمم أفريقيا

المنتخب الجزائري يدشن حملة الدفاع عن لقب كأس أمم أفريقيا بتعادل سلبي مخيب أمام سيراليون ضمن منافسات المجموعة الخامسة. (الإنترنت)

سقط المنتخب الجزائري، في فخ التعادل السلبي، أمام نظيره سيراليون، في المباراة التي أٌفيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالجولة الأولة من بطولة كأس أمم أفريقيا.

بهذه النتيجة، يخرج منتخبا الجزائر وسيراليون بنقطة واحدة من المباراة، في بداية مشوار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

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ومن المقرر أن تقام المباراة الأخرى في المجموعة الخامسة، بين ساحل العاج وغينيا الاستوائية غداً الأربعاء.

يذكر أن منتخب الجزائر حامل النسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر 2019.