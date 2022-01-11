مقتل مدافع منتخب تركيا وغلطة سراي السابق

نادي قونية سبور يؤكد مقتل لاعبه أحمد تشاليك مدافع غلطة سراي ومنتخب تركيا السابق في حادث سيارة. (الإنترنت)

أكد نادي قونية سبور التركي، اليوم الثلاثاء، مقتل لاعبه أحمد تشاليك مدافع غلطة سراي ومنتخب تركيا لكرة القدم السابق في حادث سيارة عن عمر 27 عامًا.

وكتب النادي في حسابه على تويتر: «نشعر بحزن عميق لأننا فقدنا لاعبنا أحمد تشاليك الذي نال حب جماهيرنا ومدينتنا منذ اليوم الأول الذي وصل فيه إلى قونية سبور».

- عراك ولكمات بين لاعبي «غالطة سراي» في مواجهة بالدوري التركي

- «أياكس» يقلب الطاولة على «بشكتاش» في دورى الأبطال

- بالصور: عبر «WTV» الملاكم الليبي سعد الفلاح ينتصر في أول ظهور أوروبي أمام التركي مورات

ووفقًا لموقع «سبور أرينا» التركي، وقع الحادث على طريق قريب من العاصمة أنقرة حيث كان تشاليك متجهًا لإنهاء أمور تتعلق بزفافه خلال يوم إجازته.

وشارك تشاليك في أكثر من 50 مباراة مع غلطة سراي خلال ثلاثة أعوام ونصف العام مع النادي قبل انضمامه إلى قونية سبور في 2020.

مسيرته الدولية

كما خاض المدافع ثماني مباريات دولية مع المنتخب التركي بين 2015 و2017 وكان ضمن التشكيلة المشاركة في بطولة أوروبا 2016، رغم أنه لم يشارك في أي مباراة.

وقال الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان: «ببالغ الأسى علمنا بوفاة أحمد تشاليك لاعب قونية سبور، والذي لعب أيضًا في منتخبنا الوطني، في حادث مروري».

كما أصدر غلطة سراي بيانا ينعي فيه تشاليك، وقال بموقعه على الإنترنت: «علمنا بوفاة لاعبنا السابق أحمد تشاليك ببالغ الحزن.. نقدم تعازينا لأسرته المفجوعة وأحبائه والمجتمع الرياضي التركي».