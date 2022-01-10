رصاصة غابونية تضرب جزر القمر في كأس الأمم الأفريقية

منتخب الغابون يفوز على منتخب جزر القمر 1 - 0 ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس أمم أفريقيا. (الإنترنت)

حقق منتخب الغابون الفوز على نظيره منتخب جزر القمر، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب أحمدو أهيدجو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا.

ونجح اللاعب آرون سالم بوبيندزا، من تسجيل هدف المباراة الوحيد لمنتخب الغابون في الدقيقة الـ16 من عمر المباراة، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، خدعت الحارس وسكنت الشباك.

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وبهذه النتيجة يحقق المنتخب الغابوني أول 3 نقاط في بطولة كأس أمم أفريقيا، بالتساوي مع نظيره المغربي، فيما يتذيل غانا وجزر القمر المجموعة بدون رصيد من النقاط.