رصاصة غابونية تضرب جزر القمر في كأس الأمم الأفريقية

حقق منتخب الغابون الفوز على نظيره منتخب جزر القمر، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب أحمدو أهيدجو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا.
ونجح اللاعب آرون سالم بوبيندزا، من تسجيل هدف المباراة الوحيد لمنتخب الغابون في الدقيقة الـ16 من عمر المباراة، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، خدعت الحارس وسكنت الشباك.
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وبهذه النتيجة يحقق المنتخب الغابوني أول 3 نقاط في بطولة كأس أمم أفريقيا، بالتساوي مع نظيره المغربي، فيما يتذيل غانا وجزر القمر المجموعة بدون رصيد من النقاط.
مشاركة تاريخية
وتعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها منتخب جزر القمر لبطولة أمم أفريقيا، في تاريخه، بعد التأهل برفقة منتخب مصر، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة.