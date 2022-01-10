رسمياً.. برشلونة يجدد عقد الفرنسي صامويل أومتيتي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 10:45 مساء
برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع صامويل أومتيتي لتمديد عقده حتى عام 2026. (الإنترنت)

مدّد فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، عقد قلب دفاعه الفرنسي صامويل أومتيتي حتى العام 2026، في خطوة منحته مساحة مالية لتسجيل مهاجمه الجديد الإسباني فيران توريس القادم من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولم يكن متاحاً لتوريس اللعب مع الفريق الكاتالوني بعد انضمامه قبل أسبوعين، لأن تسجيله سيتعارض مع قواعد الانفاق في «الليغا».

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وبتمديد عقد أومتيتي ثلاث أعوام، سيتاح لبرشلونة توزيع راتبه على فترة زمنية أطول تقلّص أعباء برشلونة في العام المالي الحالي.

وقال برشلونة  في بيان اصدره: «أومتيتي سيقلّص جزءاً من راتبه الذي كان سيتلقاه في السنة ونصف العام المتبقي من عقده السابق بفضل مجهود من اللاعب»، مضيفا: « تمديد هذا العقد لن يحمّل برشلونة المزيد من الأعباء المالية».

تكهنات ببيع أومتيتي
ويأتي التمديد بشكل مفاجئ بعد تكهنات ببيع أومتيتي لتقليص ديون النادي التي تزيد عن مليار يوور، وكان عقد اللاعب السابق يبلغ 18 مليون يورو في السنة الواحدة.

ولعب أومتيتي صاحب الـ28 عام دوراً هاماً في تشكيلة برشلونة، قبل أن يتراجع نتيجة سلسلة من الإصابات أبعدته عن الفريق الأول.

ويلعب برشلونة مع ريال مدريد ، الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في مدينة الرياض، والفائز بينهما يلاقي المتأهل بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في النهائي.

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