تشافي يعلن قائمة برشلونة لـ«كلاسيكو السوبر» في السعودية

بعثة فريق برشلونة . (الإنترنت)

أعلن المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، الإثنين، قائمة فريقه المتجهة إلى المملكة؛ لخوض مباريات كأس السوبر الإسبانية، أمام نظيره ريال مدريد.

ويلتقي برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد، في نصف نهائي «السوبر الإسباني»، بعد غدٍ الأربعاء، على أن يلتقي الفائز منهما، مع المنتصر من لقاء أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد.

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