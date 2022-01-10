تشافي يعلن قائمة برشلونة لـ«كلاسيكو السوبر» في السعودية

أعلن المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، الإثنين، قائمة فريقه المتجهة إلى المملكة؛ لخوض مباريات كأس السوبر الإسبانية، أمام نظيره ريال مدريد.
ويلتقي برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد، في نصف نهائي «السوبر الإسباني»، بعد غدٍ الأربعاء، على أن يلتقي الفائز منهما، مع المنتصر من لقاء أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد.
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وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:
«تير شتيجن - دست - بيكيه - أراوخو - بوسكيتس، بويج - عثمان ديمبلي - داني ألفيس - ممفيس ديباي - أنسو فاتي - نيتو، لينغليت - لوك دي يونغ - ألبا - فرينكي دي يونغ - مينغويزا، أومتيتي - بينا - نيكو - جوتجلا - جافي - بالدي - عبد الصمد الزلزولي - سانز».