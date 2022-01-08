ديوكوفيتش يطلب نقله من مركز احتجازه في ملبورن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 12:34 مساء
ديوكوفيتش. (إنترنت)

طلب لاعب كرة المضرب الصربي المصنف أول عالميًا نوفاك ديوكوفيتش نقله من مركز احتجازه في ملبورن كي يتمكّن من التدرّب قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، بحسب ما كشف محاموه، السبت.

وكتب المحامون في طلب موجه إلى المحكمة الفدرالية التي ستنظر في قضية إلغاء تأشيرة دخوله إلى أستراليا، أن ديوكوفيتش وُضع في مركز «بارك أوتيل» لدى وصوله إلى البلاد «رغم طلبات نقله»، بحسب «فرانس برس».

وجُرد بطل أستراليا المفتوحة تسع مرات من تأشيرة دخوله ووضع في مركز احتجاز حكومي في ملبورن، مما أثار غضب جماهيره وعائلته.

وعلى الرغم من الجدل الواسع الذي أحاط بالقضية واعتبارها سوء معاملة تجاه ديوكو، فإنه لا يزال من غير الواضح ما الذي حدث تحديدا عندما سَلم اللاعب الصربي (34 عاما) جواز سفره وأوراقه عند نقطة مراقبة الحدود في المبنى رقم 2 بمطار ملبورن في وقت متأخر من ليلة الأربعاء.

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