نيوكاسل يعقد أولى صفقاته في العهد الجديد

المدافع الإنجليزي الدولي كيران تريبيير. (الإنترنت)

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة أنه تعاقد مع المدافع الإنجليزي الدولي كيران تريبيير لاعب أتلتيكو مدريد بطل دوري إسبانيا لمدة عامين ونصف.

وبهذا يصبح تريبيير (31 عاما) أول لاعب يتعاقد معه نيوكاسل منذ انتقال ملكيته إلى أطراف سعودية في أكتوبر الماضي.

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وفي نيوكاسل سينضم تريبيير إلى المدرب إيدي هاو الذي سبق وتعاقد مع المدافع الأيمن وضمه إلى بيرنلي عندما كان يلعب في صفوف مانشستر سيتي في 2012.

ولم يكشف نيوكاسل النقاب عن قيمة الصفقة لكن شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية قدرت قيمتها بنحو 12 مليون جنيه إسترليني (16.2 مليون دولار).

وقال تريبيير: «أنا سعيد جدا بالانضمام لهذا النادي الرائع. ولقد استمتعت حقا بوجودي في صفوف أتلتيكو مدريد.. لكن بعد علمي برغبة نيوكاسل في التعاقد معي وبالنظر لعملي في السابق مع إيدي هاو (المدرب) فإنني أدركت رغبتي في المكان الذي أود التواجد به».

وأضاف تريبيير: «أعرف أن أمامنا الكثير من العمل لكني أدرك جيدا متطلبات اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأعرف أنني التحقت بهذا النادي الرائع الذي يضم في صفوفه لاعبين يملكون مواهب كبيرة».

وقال المدرب هاو «خططا طويلا لفترة الانتقالات الشتوية قبل بداية الشهر بمدة طويلة.. ويسعدني فعليا الترحيب بكيران في نيوكاسل يونايتد. وأنا منذ مدة طويلة معجب بقدراته ومهاراته وأتابع مسيرته ولذا فإننا لم نتردد في التعاقد معه عندما سنحت لنا الفرصة لذلك».

وسيلتقي نيوكاسل في ملعبه مع واتفورد الذي يحتل المركز 17 بين فرق البطولة في 15 يناير الجاري.