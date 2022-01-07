كورونا يضرب منتخب مصر قبل انطلاق أمم أفريقيا

منتخب مصر. (الإنترنت)

أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب المصري، أمس الخميس، استعدادًا للسفر إلى الكاميرون؛ للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية، وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا.

وتأكدت إيجابية مسحة مدرب حراس المرمى، عصام الحضري، وحارس المرمى محمد أبو جبل، وتقرر عدم سفرهما مع البعثة.

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ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، التي تنطلق الأحد المقبل، وتضم مجموعة «الفراعنة» كلًا من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.