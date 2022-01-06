منتخب الغابون يعلن إصابة أوباميانغ بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يناير 2022, 05:28 مساء
الاتحاد الغابوني لكرة القدم يعلن إصابة المحترف بصفوف آرسنال أوباميانغ بفيروس كورونا. (الإنترنت)

أكد الاتحاد الغابوني لكرة القدم، الخميس، أن نتيجة بيير إيمريك أوباميانغ قائد الغابون، واثنين آخرين من بعثة المنتخب، جاءت إيجابية بـ«كوفيد-19» فور الوصول إلى الكاميرون، مما يهدد مشوارها في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وقال الاتحاد الغابوني في بيان إن اختبارات أجريت للمنتخب فور الوصول إلى مطار ياوندي كشفت عن إصابة أوباميانغ وزميله ماريو ليمينا بالفيروس إضافة إلى المدرب المساعد أنيسيت يالا.

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وأضاف البيان أن الثلاثة خضعوا لاختبارات أخرى للتأكد من صحة الفحوص الأولية.

العزل الذاتي
وإذا جاءت النتيجة إيجابية مجددا فانهم سيخضعون للعزل الذاتي وسيغيبون عن أولى مباريات الغابون في كأس الأمم.

وتستهل الغابون مشوارها في المجموعة الثالثة يوم الإثنين المقبل أمام جزر القمر في ياوندي.

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