المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد يتنحى عن منصبه

اد وودوارد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد رفقة فيرجسون. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، الخميس، أن المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، إد وودوارد، تنحى عن منصبه أخيرًا.

وقالت جريدة «ذا صن»، إن خروج إد وودوارد، من يونايتد، سيكون ساري المفعول اعتبارًا من الأول من فبراير، عندما يتولى ريتشارد أرنولد منصب الرئيس التنفيذي.

- وولفرهامبتون يلحق بمانشستر يونايتد أول هزيمة في عهد رالف رانجنيك

- «رانجنيك» يطالب جميع لاعبي يونايتد بتلقي اللقاح

- رونالدو يتوج بجائزة الهداف التاريخي من «غلوب سوكر»

- «ليفربول» جاهز بعرض مالي لصلاح يتخطي كريستيانو في «مانشستر يونايتد»

وأوضحت الجريدة أن عائلة جلايزر المالكة لليونايتد، كانت ترغب في استمرار إد وودوارد، لكن الأخير قرر المغادرة والاستقالة.

وساعد إد وودوارد عائلة جلايز، في الاستحواذ على مانشستر يونايتد العام 2005، لكنه لم يحظى بقول لدى مشجعي الفريق العريق منذ استلامه منصبه العام 2013 خلفا لديفيد جيل.

ساهم في تعيين فان جال

كما ساعد إد وودوارد، مانشستر يونايتد في تعيين مدربين أكفاء مثل لويس فان جال وجوزيه مورينيو، بيد أن الفريق لم يستطع الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، منذ اعتزال السير أليكس فيرغسون العام 2013.

ولاقت الكثير من قرارات إد وودوارد استياء جمهور يونايتد في الآونة الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق باستمرار المدرب السابق أولي جونار سولسكاير، قبل أن يتخذ أخيرًا قرار الرحيل.

ويعمل ريتشارد أرنولد في مانشستر منذ العام 2007، ويتولى منصب المدير الإداري للمجموعة منذ 2013.