إصابة غوارديولا بفيروس كورونا

مانشستر سيتي يعلن إصابة بيب غوارديولا بفيروس كورونا. (الإنترنت)

أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، أن مدربه بيب غوارديولا سيغيب عن مباراة خارج ملعبه أمام سويندون تاون المنتمي للدرجة الرابعة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي غدًا الجمعة بعد إصابته بـ«كوفيد-19».

وقال سيتي إن نتيجة غوارديولا جاءت إيجابية يوم الثلاثاء مع مساعده خوانما ليو. وأضاف النادي في بيان «يخضعان حاليا للعزل الذاتي مع عدد من الحالات الإيجابية الأخرى في الفريق الأول لسيتي»، مشيرا إلى أن المدرب المساعد رودولفو بوريل سيقود الفريق في مباراة الجمعة.

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وقال النادي إن سبعة لاعبين من الفريق الأول و14 من الطاقم المعاون يخضعون حاليا للعزل الذاتي لأسباب تتعلق بـ«كوفيد-19».