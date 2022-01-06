تشيلسي يضع قدما في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

لاعبو تشيلسي يحتفلون بفوزهم على توتنهام 2-صفر في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية (ا ف ب)

خطا تشيلسي خطوة كبيرة نحو بلوغ نهائي مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية عقب فوزه على ضيفه توتنهام 2-صفر، في ذهاب الدور نصف النهائي على ملعب ستامفورد بريدج، الأربعاء.

وسجَّل هدفي الـ«بلوز» كل من الألماني كاي هافيرتس (5) والويلزي بن ديفيس خطأ في مرماه (34). وألحق تشيلسي الخسارة الأولى بجاره اللندني بعد خمس مباريات للأخير بلا خسارة في جميع المسابقات.

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وتقام مباراة الإياب في 12 الشهر الجاري على ملعب توتنهام. ويواجه الفائز من هذه المواجهة الفائز الآخر من منازلة أرسنال وليفربول، علمًا أن مباراة الذهاب بينهما قد أرجئت من الخميس إلى 13 الشهر الجاري، وذلك بسبب تفاقم أزمة كوفيد-19 في صفوف الأخير، على تقام أن مباراة الإياب في 20 منه.

وتمكن تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من انتزاع تقدم مبكر عن طريق هافيرتس بعد هفوة في التمرير من مدافع توتنهام جافيت تانغانغا، ليسرق الإسباني ماركوس ألونسو الكرة ويمررها إلى الشاب الألماني فسدّد الأخير نحو المرمى ارتدت من الكولومبي دافينسون سانشيس مباشرة داخل المرمى (5).

واستفاد أصحاب الأرض الذين لم يخسروا في آخر ثماني مباريات في جميع المسابقات قبل هذه المواجهة، مرة جديدة من تضعضع دفاع توتنهام لمضاعفة تقدمهم، بعد ركلة ركنية من المغربي حكيم زياش حاول مدافع سبيرز تانغانغا إبعادها لتصطدم بديفيس وتدخل عن طريق الخطأ في مرمى الحارس الفرنسي هوغو لوريس (34).