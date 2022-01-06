كأس أمم أفريقيا: ثلاثية مصرية تاريخية بين 2006 و2010

احتفالات مصر بلقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2006 في القاهرة (ا ف ب)

أحرزت مصر ثلاثية متتالية تاريخية في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بين 2006 و2010، بقيادة «المعلّم» حسن شحاتة، وضعتها على قمة القارة دون منازع مع سبعة ألقاب.

استضافت في 2006 النهائيات القارية للمرة الرابعة بعد أعوام 1959 و1974 و1986، ونجحت في تحقيق إنجاز تاريخي بإحرازها اللقب للمرة الخامسة، لتنفرد بالرقم القياسي الذي كانت تتقاسمه مع غانا والكاميرون.

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وتدين مصر بإنجازها إلى حارس مرماها عصام الحضري الذي تألّق في المباراة النهائية أمام ساحل العاج بتصدّيه لركلتين ترجيحيتين، مكّنتا «الفراعنة» من إحراز اللقب (4-2 بعد تعادل سلبي)، علمًا بأنها تغلبت عليها في الدور الأول 3-1.

تصدّى الحضري لركلتي نجم تشليسي الإنجليزي ديدييه دروغبا وبكاري كونيه، فأكّد بذلك أحقية منتخب بلاده بإحراز اللقب ونيل لقب أفضل حارس مرمى.

أبقت مصر اللقب عربيًا خلفًا لتونس ونجحت في محو خيبة الأمل بعدم التأهل إلى المونديال. ردّت الصاع صاعين للعاجيين الذين هزموها مرتين في التصفيات 2-1 في الإسكندرية و2-صفر في أبيدجان.

ونجح المهاجم المخضرم حسام حسن في نيل اللقب الأفريقي الثالث في مسيرته الكروية، وكان بالتالي مسك ختام مشواره الرائع بعد لقبي 1986 و1998.

كما نجح المدرّب المصري حسن شحاتة، بديل الإيطالي ماركو تارديلي المقال إثر فشل التأهل لمونديال 2006، في نيل اللقب القاري الذي عجز عن إحرازه كلاعب عندما خرج من دور الأربعة في دورات 1974 في مصر بالذات و1976 في إثيوبيا و1978 في غانا و1980 في نيجيريا.

أبوتريكة يحسم السادسة

استضافت غانا العام 2008 النهائيات القارية للمرّة الرابعة، وكانت كلّها أمل في إحراز اللقب الخامس، بيد أنها فشلت في ذلك أمام تألق فرعوني جديد، حيث نجح المنتخب المصري في تحقيق الإنجاز، بإحرازه اللقب الثاني تواليًا والسادس في تاريخه.

ويدين المنتخب المصري بفوزه إلى نجم الأهلي محمد أبوتريكة الذي سجّل هدف الفوز في المباراة النهائية أمام الكاميرون، مكرّرًا إنجازه في النسخة السابقة، عندما سدّد ركلة ترجيح منحت الفراعنة اللقب على حساب ساحل العاج.

بات «المعلّم» حسن شحاتة أوّل مدرّب مصري يقود منتخب بلاده إلى لقبين قاريين متتاليين وأوّل مدرّب في القارة السمراء يفوز بلقبين متتاليين منذ الغاني تشارلز غيامفي الذي قاد منتخب بلاده إلى لقبي 1963 و1965، علمًا بأنه ناله ثلاث مرات بعدما قاد غانا الى لقبها الرابع العام 1982 في ليبيا.

أرقام قياسية مصرية

كتب المنتخب المصري تاريخًا جديدًا لكأس أمم أفريقيا عندما توّج بلقبه الثالث تواليًا والسابع في تاريخه، بتغلّبه على غانا 1-صفر في المباراة النهائية لنسخة 2010 التي أقيمت للمرة الأولى في أنغولا.

مرة أخرى، أبهرت مصر بعروضها خصوصًا أمام المنتخبات الكبرى، مؤكدة تربّعها على عرش الكرة المستديرة في القارة.

وضربت عصافير عدة بحجر واحد، فهي أسكت منتقديها بعدم قدرتها على الاحتفاظ بالكأس واستبعادها من دائرة المنافسة على اللقب، حيث أن أشدّ المتفائلين لم يكن يتوقع تخطيها الدور الأوّل، بسبب المعنويات المهزوزة عقب الفشل في التأهل إلى المونديال، بالإضافة إلى غياب أبرز عناصرها محمد أبوتريكة ومحمد بركات وعمرو زكي وأحمد حسام (ميدو).

لكن هذه الظروف الصعبة وكالعادة كانت بمثابة حافز كبير أمام لاعبي المنتخب المصري ومديرهم الفني حسن شحاتة للتفوّق على أنفسهم، فلفتوا الأنظار منذ المباراة الأولى أمام نيجيريا عندما حوّلوا تخلّفهم صفر-1 إلى فوز كبير 3-1، إلى المباراة النهائية عندما تغلّبوا على غانا 1-صفر، مؤكّدين أحقيتهم بالوجود في العرس العالمي.

وما بين المباراة الأولى والنهائية، حقق الفراعنة عدة أرقام قياسية، من ستة انتصارات متتالية إلى سجل خال من الخسارة في المباريات الـ19 الأخيرة في العرس القاري وفوز أول على نيجيريا منذ 1977، وأول على الجزائر خارج القواعد وبرباعية نظيفة، وتجديد التفوّق على الكاميرون وصيفته 3-1 بعد التمديد في ربع النهائي، ولقب ثالث على التوالي وسابع في التاريخ، وثالث تواليا بقيادة مديره الفني شحاتة الذي بات أوّل مدرب في العالم يحرز 3 ألقاب قارية متتالية، ولقب رابع لقائده أحمد حسن وحارس مرماه عصام الحضري.

وتوّج أحمد حسن بلقب أفضل لاعب للمرة الثانية بعد العام 2006، علما بأن لقب العام 2008 كان من نصيب مواطنه حسني عبد ربه، والحضري بلقب أفضل حارس مرمى للمرة الثالثة على التوالي، ومحمد ناجي «جدّو» بلقب هداف البطولة (5).