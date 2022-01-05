«ميلان» يبحث عن مدافع متكامل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 08:57 مساء
ستيفانو بيولي، مدرب ميلان. (الإنترنت)

قال ستيفانو بيولي، مدرب ميلان إن ناديه يبحث عن «مدافع متكامل» في انتقالات يناير الجاري، إذ يسعى لسد الفراغ الذي تركه القائد المصاب سيمون كير.

وتعود مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي غدًا الخميس بعد عطلة شتوية، ويستعد بيولي لمواجهة روما بقيادة نظيره جوزيه مورينيو، دون كير الذي يغيب لفترة طويلة بسبب إصابة بالأربطة، ومع فتح باب الانتقالات الآن يدرك بيولي الأولويات المطلوبة.

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وأبلغ في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، «إصابة كير تجبرنا على البحث عن مدافع وليست لدي طلبات أخرى، وأعتقد أن الفريق متكامل قدر الإمكان».

وأضاف: «نتطلع إلى مدافع متكامل يمكنه الصمود في موقف لاعب ضد لاعب، ويتمتع بتوقيت جيد في التدخلات ويتمركز جيدًا».

وأوضح: «المدافعون أصبحوا صناعًا للعب بالفعل باتخاذ قرارات صحيحة عند الاستحواذ على الكرة، لن تكون فترة انتقالات مزدحمة بالنسبة لنا، لكن من الواضح أننا سنعثر على اللاعب المناسب».

عدم استقرار
وعانى «ميلان»، صاحب المركز الثاني فترة عدم استقرار قبل العطلة؛ ما سمح لغريمه «إنتر ميلان» بتوسيع الفارق في الصدارة إلى أربع نقاط، لكن بيولي لن يستسلم في معركة استرداد اللقب الغائب عن «ميلان» منذ 2011.

وواصل: «فترة العيد ساعدتنا في الراحة والتدريب رغم أن بعض اللاعبين ليسوا في لياقة كاملة، لكنهم سيتعافون قريبًا، ونريد الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات وجمع نقاط أكثر من الموسم الماضي».

وتابع: «أرى الفريق متعطشًا ونضغط على أنفسنا لأننا نتحلى بالطموح ونحتاج لإثبات قدراتنا في كل مباراة».

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