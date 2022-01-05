إعلان القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم. (الإنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن حراس المرمى المرشحين لنيل جائزة الأفضل في العالم خلال العام 2021.

وحدد «فيفا» يوم الإثنين 17 يناير، ليكون موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم «ذا بيست» لعام 2021، في مقر الاتحاد في زيوريخ بسويسرا.

وقلص الاتحاد الدولي قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم إلى 3 لاعبين.

وتعتمد النتائج على تصويت لجنة تحكيم دولية، تضم المدربين والقادة الحاليين لجميع المنتخبات، بالإضافة إلى تصويت صحفي يمثل كل منتخب وطني، وأصوات الجمهور المسجلين على موقع الفيفا.

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وجاءت قائمة المرشحين النهائيين لنيل الجائزة كالتالي:

جانلويجي دوناروما (منتخب إيطاليا - ميلان - باريس سان جيرمان).

إدوارد ميندي (منتخب السنغال - تشيلسي).

مانويل نوير (منتخب ألمانيا - بايرن ميونخ).