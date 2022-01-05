«كورونا» يصيب نجما جديدا في بايرن ميونخ

شعار نادي بايرن ميونخ الألماني. (الإنترنت)

أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، إصابة جديدة بين صفوفه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال بايرن، في بيان على موقعه الرسمي: «أصيب ألفونسو ديفيز بفيروس كورونا.. اللاعب في حالة جيدة ويتواجد في العزل المنزلي».

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وكان بايرن أعلن خلال الأيام الماضية، إصابة كل من ليروي ساني ودايوت أوباميكانو ولوكاس هيرنانديز وتانجي نيانزو، بفيروس كورونا ودخولهم للحجر الصحي.

وجاءت تلك الإصابات، بعدما تبين معاناة الرباعي كورينتين توليسو، كينجسلي كومان، عمر ريتشاردز ومانويل نوير في وقت سابق من فيروس كورونا، كما هو الحال مع المدرب المساعد دينو توبمولر.

وتوالت الضربات على رأس المدرب الألماني جوليان ناجلسمان، قبل أيام من مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في بطولة الدوري الألماني، الجمعة المقبل.