رسميا.. كورونا يؤجل مباراة أرسنال وليفربول بكأس الرابطة

مباراة سابقة بين ليفربول وارسنال. (الإنترنت)

تأجلت مباراة أرسنال وليفربول في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، والتي كانت مقررة غدًا الخميس بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا في صفوف ليفربول.

وطلب ليفربول من الرابطة أمس الثلاثاء، تأجيل اللقاء بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس داخل الفريق.

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وأغلق ليفربول مقر تدريباته موقتًا، اليوم الأربعاء، بسبب تزايد الحالات الإيجابية.

وذكرت الرابطة في بيان: «مباراة ذهاب قبل النهائي التي كانت مقررة غدًا الخميس ستتأجل بناء على طلب رسمي من ليفربول بسبب تفشي عدوى كوفيد-19 بين اللاعبين وأعضاء الطاقم».

تغير في ترتيب المباراتين

وأضافت: «نتيجة للتأجيل سيتغير ترتيب المباراتين لتلعب الأولى في استاد أنفيلد يوم 13 يناير، بينما تقام المباراة الأخرى في استاد الإمارات يوم 20 يناير».

وظهرت نتائج فحوص اللاعبين أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو وجويل ماتيب إيجابية يوم الأحد، بينما أصيب المدرب يورجن كلوب بالفيروس مطلع الأسبوع وعزل فيرجيل فان دايك وتياجو ألكانتارا وفابينيو وكيرتيس جونز أنفسهم الشهر الماضي بسبب العدوى.

وسجلت بريطانيا 218724 حالة إصابة بـ«كوفيد-19» أمس الثلاثاء وهو رقم قياسي جديد للحالات في يوم واحد بالبلاد.