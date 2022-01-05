أمم أفريقيا 96 و98: استبعاد نيجيريا وصدمة الجوهري مع تحدي حسام حسن قبل ظهور الرئيس العائد للحرية «مانديلا»

تتويج منتخب مصر بأمم أفريقيا 98. (فرانس برس)

ارتأى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رفع عدد المشاركين في نهائيات كأس الأمم من 12 إلى 16 منتخبًا، وقد نابت جنوب أفريقيا عن كينيا في استضافة نهائيات 1996 بعد اعتذار الأخيرة لصعوبات مالية.

لم يكتب للبطولة أن تقام بمشاركة 16 منتخبًا، لأن نيجيريا حاملة اللقب رفضت التوجه إلى جوهانسبرغ، زاعمة بأن الأمن ليس متوفرًا هناك، فخسرت البطولة منتخبًا عريقًا كان بلغ الدور الثاني من كأس العالم في الولايات المتحدة 1994، بحسب «فرانس برس».

استبعاد نيجيريا

وكان جزاء نيجيريا استبعادها من قبل الاتحاد الأفريقي لمدة أربعة أعوام، فغابت عن بطولتي 96 و98 في بوركينا فاسو، قبل أن تعود إلى الأسرة الأفريقية وتنال شرف الاستضافة مع غانا لبطولة العام 2000، بدلًا عن زيمبابوي التي استبعدت لتأخر الاستعدادات لاستضافة البطولة.

وعُرض على غينيا الحلول بدلًا من نيجيريا، بعد أن كانت الأفضل من بين عدم المتأهلين، لكنها رفضت لعدم استعدادها بشكل كافٍ.

وقلب المنتخب الجنوب أفريقي، مدعومًا من أنصاره وعلى رأسهم رئيس البلاد في ذلك الوقت نلسون مانديلا، التوقعات بإحرازه اللقب بتغلبه على تونس (2-صفر) في المباراة النهائية، وهو الذي كان يشارك في النهائيات للمرة الأولى بعد عودته إلى الساحة الرياضية إثر غياب طويل بسبب سياسة التمييز العنصري التي كان ينتهجها.

مانديلا.. رئيس عائد للحرية

على ملعب «سوكر سيتي» أمام ثمانين ألف متفرّج، انتظر منتخب «بافانا بافانا» حتى آخر ربع ساعة ليسجّل هدفي الفوز عبر مهاجمه مارك وليامز في شباك الحارس شكري الواعر، بحضور الرئيس العائد إلى الحرية مانديلا مرتديًا قميص بلاده.

آنذاك ضمت تشكيلة تونس جيلًا ذهبيًا مع الواعر، الهادي بالرخيصة، خالد بدرة، رياض البوعزيزي، قيس الغضبان، زبير بية، عادل السليمي ومهدي بن سليمان، بقيادة المدرب البولندي هنري كاسبرجاك.

وبلغت الجزائر الدور ربع النهائي وخسرت أمام جنوب أفريقيا (1-2)، ومصر الدور عينه وخسرت أمام زامبيا (1-3).

الرابع لمصر

كُتب أخيرًا للبطولة أن تقام بمشاركة 16 منتخبًا، وكانت بوركينا فاسو صاحبة الضيافة للمرة الأولى العام 1998، وسجل حسام حسن هدفي الفوز لمصر على بوركينا فاسو في نصف نهائي نسخة 1998.

دخل منتخب مصر تاريخ الكأس من بابها الواسع، بعدما بات ثاني منتخب بعد غانا يحرز اللقب أربع مرات منذ انطلاق البطولة العام 1957.

ولم يكن فوز «الفراعنة» متوقعًا، خصوصًا بعد خسارتهم في الدور الأوّل أمام المغرب، أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة بالنظر إلى تشكيلته المحترفة بمعظمها في أوروبا.

وأحرزت مصر اللقب بفوزها على جنوب أفريقيا (2-صفر) في المباراة النهائية بهدفي أحمد حسن وطارق مصطفى.

وجاءت الكونغو الديمقراطية ثالثة بتغلبها على بوركينا فاسو بركلات الترجيح (4-1) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل مثير (4-4)، بعدما كانت بوركينا فاسو متقدمة (4-1) قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وتوّج قائد منتخب مصر حسام حسن ومهاجم جنوب أفريقيا بينيديكت ماكارثي هدافًا للبطولة برصيد 7 أهداف، واختير الثاني أفضل لاعب.

وأبهر أصحاب الأرض بعروضهم الرائعة ونديتهم الكبيرة بقيادة المدرب الفرنسي فيليب تروسييه الملقب بـ«المشعوذ الأبيض»، حيث بلغوا الدور نصف النهائي قبل أن يخسروا أمام مصر (صفر-2) بهدفي حسام حسن.

تحدي حسام حسن

عن حسام حسن الذي بلغ آنذاك 32 عامًا قال زميله طارق مصطفى «تعرّض لهجوم شرس من قبل الإعلام بسبب تقدّم عمره وصيامه عن التهديف، أصر على الرحيل ومغادرة المطار في الوقت الذي كنا ننتظر الطائرة المتجهة لبوركينا فاسو، بسبب غضبه الشديد من انتقاد الصحف له وقتها».

تابع «احتوى محمود الجوهري الأمر سريعاً واجتمع بجميع اللاعبين وأكد أننا سنذهب لبوركينا فاسو من أجل التتويج باللقب، وهذا ما حصل».

ويتذكّر «الثعلب الصغير» حازم إمام تلك الفترة «جميع لاعبي المنتخب أرادوا مساندة حسام حسن لأننا نعرف قيمته الكبيرة، كان يقترب محمد عمارة أو عبدالستار صبري أو أنا من التسجيل وكنا نمرر الكرة لحسام ليسجل هو الهدف، ظهر بمستوى رائع واستحق أن يكون نجم البطولة».

تصريح الجوهري الصادم

كان المدرب التاريخي محمود الجوهري يتعرض لضغوط آنذاك، لغياب النتائج منذ التأهل لمونديال 1990، أطلق المدرب العائد تصريحًا صادمًا قبل النهائيات في ظل حملة التشكيك «لا أعد الجماهير بأي شيء، تصنيف المنتخب في البطولة في المركز الثالث عشر».

فيما أثار تصريحه جدلًا واسع النطاق، رفع الجوهري الضغوط عن لاعبيه وقادهم إلى اللقب حيث برز إلى حسام وأحمد حسن، هاني رمزي وسمير كمّونة ومحمد عمارة وعبدالظاهر السقا وحازم إمام.