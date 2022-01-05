«سلون وألتيدور».. زواج التنس بكرة القدم في أميركا مطلع 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 10:36 صباحا
سلون وألتيدور في حفل الزفاف. (إنترنت)

أعلنت الأميركية سلون ستيفنز الفائزة بلقب أميركا المفتوحة للتنس 2017، زواجها من لاعب كرة القدم جوزي ألتيدور، ونشرت ستيفنز التي أعلنت خطبتها في أبريل 2019 صورة لهما يسيران جنبًا إلى جنب.

الصورة كانت مصحوبة بتعليق يشير إلى أن حفل الزفاف أقيم، السبت الماضي، مع مطلع العام الجديد، وكانت الأميركيتان جنيفر برادي وأماندا أنيسيموفا من بين الأصدقاء الذين علقوا سريعًا على صورة العروسين في ميامي، بحسب «رويترز».

وكتبت أسطورة التنس بيلي جين كينج المصنفة الأولى على العالم سابقًا على تويتر «خالص التهاني لستيفنز وجوزي، كل التمنيات الطيبة في حياتكما الجديدة معًا».

وفازت ستيفنز البالغ عمرها 28 عامًا بأميركا المفتوحة في 2017، ووصلت إلى أعلى مركز في مسيرتها بالتصنيف العالمي في 2018 حين احتلت المركز الثالث.

ويلعب ألتيدور البالغ عمره 32 عامًا مع نادي تورونتو في الدوري الأميركي لكرة القدم، وسجل 42 هدفًا في 115 مباراة مع المنتخب الوطني الأميركي.

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