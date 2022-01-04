رسميا.. ليفربول يقدم طلبا لتأجيل مباراته ضد أرسنال في كأس «كاراباو»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 09:49 مساء
فريق ليفربول (ا ف ب)

أعلن نادي ليفربول، تقدمه رسميًا بطلب إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، من أجل تأجيل مباراته المرتقبة يوم الخميس المقبل ضد أرسنال.

ومن المفترض أن يستضيف ملعب الإمارات مباراة الفريقين في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، «كأس كاراباو».

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وذكرت تقارير صحفية اليوم، أن ليفربول يسعى إلى تأجيل مواجهة أرسنال بسبب تفشي فيروس كورونا في ملعب الأنفيلد وسط زيادة حالات المصابين.

ووفقًا لبيان رسمي، فإن ليفربول أكد بالفعل تقدمه بطلب إلى الاتحاد الإنجليزي لتأجيل مباراة أرسنال وإعادة جدولة مرة أخرى.

وقال ليفربول في بيانه: «تقدمنا رسميًا بطلب إلى الاتحاد الإنجليزي لإعادة جدولة مباراة أرسنال بعد تسجيل المزيد من الاختبارات الإيجابية المشتبه بها بين اللاعبين والموظفين، إلى جانب عوامل أخرى تؤثر على اختيارنا للتشكيل، بما في ذلك المرض والإصابة».

تفاقم الوضع
وأضاف: «نتيجة لذلك، أوقف النادي الاستعدادات في مركز تدريب أكسا، مما يعني إلغاء جلسة تدريب الفريق الأول يوم الثلاثاء، ومن بين الاعتبارات التي أدت إلى تقديم طلب اليوم هو الحاجة إلى إعطاء الجماهير أكبر قدر ممكن من الوقت لإخطارهم بأي تأجيل محتمل قبل سفرهم».

وواصل: «مع عدم وجود احتمالية بتحسن الوضع الحالي قبل مباراة يوم الخميس واحتمال تفاقمه، يعتبر النادي أنه من الحكمة والمنطق طلب إعادة جدولة المباراة».

وسيقدم نادي ليفربول لكرة القدم تحديثًا إضافيًا حول تلك المباراة، بالإضافة إلى موعد استئناف التدريب، في الوقت المناسب.

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