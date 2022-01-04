وفاة نجم الأهلي المصري السابق أوسو كونان مسموما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 08:59 مساء
وفاة نجم الأهلي المصري السابق أوسو كونان. (الإنترنت)

تُوفي اللاعب الإيفواري أوسو كونان، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 32 عامًا، بعد مسيرة طويلة في ملاعب كرة القدم.

وقالت شبكة «GTV SPORTS+» الإيفوارية، وفقًا لـ«كورة» إن كونان مات مسمومًا أثناء زيارته لمسقط رأسه في كوت ديفوار.

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وقال الفيتنامي «نجوين مينا تشواه» وكيل أعمال نجم الأهلي السابق، وفقا لتصريحات مصرية، في تصريحات نشرها موقع «Football Tribe Asia» قُتل مهاجم نام دينه السابق أوسو كونان في مسقط رأسه في ساحل العاج في الثالث من ديسمبر، الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت فيتنام على يد ابن عمه.

وأرسل مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، خطابًا إلى الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، يقدم فيه خالص التعازي في وفاة أوسو كونان، وأيضًا تقديم واجب العزاء لأسرة اللاعب ومحبيه، وعبر مجلس الإدارة عن حزنه لوفاة اللاعب الذي كان واحدًا من اللاعبين المميزين في صفوف الأهلي قبل سنوات.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية في أفريكا سبورتس الإيفواري العام 2006، ورحل إلى الترجي التونسي في 2008، ومنه إلى الملعب التونسي ثم ملعب قابس.

كونان يطرق أبواب الدوري المصري
وطرق كونان أبواب الدوري المصري مع مصر المقاصة العام 2010، ثم انتقل إلى الأهلي في 2012، لكن تجربته لم تكلل بالنجاح، ورحل معارًا لهجر السعودي، ثم في جازينتب التركي.

ولعب النجم الإيفواري الراحل في صفوف هلسنكي الفنلندي، ثم ارتدى قميص طلائع الجيش في مصر، ورحل إلى صحم البحريني، والبنزرتي التونسي، وسان بيدرو الإيفواري.

وانتقل كونان إلى سيون السويسري في 2019، ثم استاد لوزان، قبل أن يلعب في فيتنام مع فريق نام دين. وكانت آخر محطات أوسو كونان، نادي البكيرية السعودي، الذي انضم إليه في سبتمبر الماضي.

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