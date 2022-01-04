إصابة اللاعب سيف الدين الجزيري بفيروس كورونا

اللاعب سيف الدين الجزيري. (الإنترنت)

أفادت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بأن اختبارات كوفيد-19 التي أجريت على اللاعب سيف الدين الجزيري أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وذلك قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسيظل الجزيري في الحجر الصحي لحين تحول نتيجة الفحوصات الطبية الخاصة به إلى سلبية، ليعود مرة أخرى لمنتخب تونس في كأس الأمم.

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وحصل الجزيري على لقب هداف كأس العرب في قطر برصيد 4 أهداف مع منتخب تونس الذي احتل المركز الثاني في البطولة.

وتقام بطولة أمم أفريقيا 2021 من يوم 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير من العام ذاته في الكاميرون.

ويقع منتخب تونس في المجموعة السادسة بجانب كل من مالي وموريتانيا وجامبيا.

يُذكر أن قوانين ولوائح كأس أفريقيا الحالية لا تسمح بالتغيير حاليًا باعتبار أن عملية تسجيل اللاعبين قد وقع غلقها بتاريخ 30 ديسمبر 2021، إضافة إلى أن اللوائح والقوانين الحالية لا تشمل ما يفيد إمكانية تغيير لاعب بعد تاريخ 30 ديسمبر 2021 حتى في صورة إصابته بالكوفيد خاصة في ظل تمكين كل المنتخبات من تسجيل 28 لاعبًا عوضًا عن 23 كما هو معمول به سابقًا في كل المسابقات.