بارما الإيطالي يعلن إصابة بوفون بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 02:56 مساء
جانلويجي بوفون. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي بارما الإيطالي إصابة نجمه وحارسه جانلويجي بوفون بفيروس «كورونا».

وكان بوفون (43 عامًا) عاد في الموسم الحالي إلى بارما الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإيطالي وخاض مع الفريق 18 مباراة واستقبلت شباكه 20 هدفًا علمًا بأنه حافظ على شباكه نظيفة في 6 مباريات.

وداهم فيروس «كورونا» عدد من نجوم كرة القدم العالمية في الساعات الماضية، أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، السبت، تسجيل أربع حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضح سان جيرمان في بيان رسمي أن أربعة لاعبين أصيبوا بالعدوى، وهم ليونيل ميسي، خوان بيرنات، سيرجيو ريكو وناثان بيتومازالا.

وأكد سان جيرمان خضوع اللاعبين جميعًا للعزل الطبي ويخضعون للبروتوكول الصحي المناسب، وأشار سان جيرمان إلى أن البرازيلي نيمار سيستمر تأهيله في البرازيل حتى 9 يناير مع أعضاء الطاقم الطبي والأداء في باريس سان جيرمان.

أيضا أُصيب النجم البرازيلي السابق، رونالدو، بفيروس كورونا وغاب بالتالي عن احتفالات فريق بدايته الكروية كروزيرو بذكرى العام 101 على تأسيسه، وذلك حسب ما أعلن الأخير، الأحد.

وأفاد كروزيرو الذي اشتراه رونالدو في ديسمبر الماضي، بأن المهاجم السابق البالغ من العمر 45 عاما في صحة جيدة، ويعاني من عوارض طفيفة، وسيخضع الآن لفترة من الراحة والتباعد الاجتماعي، تماشيا مع النصائح الطبية.

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