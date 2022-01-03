وولفرهامبتون يلحق بمانشستر يونايتد أول هزيمة في عهد رالف رانجنيك

وولفرهامبتون يعود بنقاط الفوز من أرض مضيفه مانشستر يونايتد بعد تغلبه عليه 1 - 0 ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز. (الإنترنت)

سقط فريق مانشستر يونايتد على أرضه أمام ضيفه وولفرهامبتون (0-1) مساء اليوم الإثنين، في ختام الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المخضرم جواو موتينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (82)، عندما انطلق تراوري من الناحية اليمنى، ليرفع عرضية قطعها دفاع يونايتد، لتصل إلى موتينيو الذي سددها زاحفة على يمين الحارس دي خيا.

- «ليفربول» جاهز بعرض مالي لصلاح يتخطي كريستيانو في «مانشستر يونايتد»

- رسميا.. «كورونا» يؤجل مواجهة إيفرتون ونيوكاسل

- «رانجنيك» يطالب جميع لاعبي يونايتد بتلقي اللقاح

بهذه النتيجة تجمد رصيد مانشستر يونايتد الذي وقع في أول خسارة في عهد رالف رانجنيك، عند 31 نقطة في المركز السابع، بفارق 3 نقاط أمام الثامن وولفرهامبتون، ولكل من الفريقين مباراتان مؤجلتان.