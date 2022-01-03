وولفرهامبتون يلحق بمانشستر يونايتد أول هزيمة في عهد رالف رانجنيك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 09:43 مساء
وولفرهامبتون يعود بنقاط الفوز من أرض مضيفه مانشستر يونايتد بعد تغلبه عليه 1 - 0 ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز. (الإنترنت)

سقط فريق مانشستر يونايتد على أرضه أمام ضيفه وولفرهامبتون (0-1) مساء اليوم الإثنين، في ختام الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المخضرم جواو موتينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (82)، عندما انطلق تراوري من الناحية اليمنى، ليرفع عرضية قطعها دفاع يونايتد، لتصل إلى موتينيو الذي سددها زاحفة على يمين الحارس دي خيا.

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بهذه النتيجة تجمد رصيد مانشستر يونايتد الذي وقع في أول خسارة في عهد رالف رانجنيك، عند 31 نقطة في المركز السابع، بفارق 3 نقاط أمام الثامن وولفرهامبتون، ولكل من الفريقين مباراتان مؤجلتان.

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