برشلونة يعلن إصابة فيران توريس وبيدري بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 09:31 مساء
إصابة بيدري وفيران توريس بفيروس كوفيد-19.. اللاعبان في صحة جيدة. (الإنترنت)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، رسميا، إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال النادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إصابة بيدري وفيران توريس بفيروس كوفيد-19.. اللاعبان في صحة جيدة وملتزمان بالعزل المنزلي».

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ووقع توريس عقدا لمدة خمس سنوات مع برشلونة بشرط جزائي مليار يورو قادما من مانشستر سيتي.

وخاض توريس 7 مباريات مع مانشستر سيتي الموسم الجاري، سجل 3 أهداف وصنع هدفا.

ويغيب توريس عن صفوف السيتيزينز منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابته مع منتخب إسبانيا، ولم يخض أي مباراة منذ ذلك الحين.

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