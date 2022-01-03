كورونا يضرب بقوة صفوف لايبزغ الألماني

فريق لايبزغ الألماني. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي لايبزغ الألماني، الإثنين، أن الفحوص كشفت إصابة ثلاثة من لاعبي الفريق بعدوى فيروس كورونا المستجد، كما جاءت ثلاثة فحوص أخرى بنتائج غير حاسمة.

وأوضح لايبزغ أن الفحوص كشفت إصابة أندري سيلفا وكريستوفر نكونكو خلال تواجدهما في بلديهما البرتغال وفرنسا، على الترتيب، لكن يتوقع عودتهما إلى لايبزغ بعد انتهاء فترة عزلهما، قبل نهاية الأسبوع، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

أما اللاعب الثالث، فهو الشاب سولومان بوناه لاعب الفريق الأول للايبزغ، ويخضع نوردي موكيلي وبنيامين هنريكس وداني أولمو للعزل أيضا بعد أن جاءت الفحوص الخاصة بهم بنتائج غير حاسمة، الأحد، وخضع اللاعبون الثلاثة للفحوص مجددا، الإثنين، لكن لم يجرِ الإعلان عن النتائج بعد.

ويستأنف لايبزغ مشواره في الدوري الألماني «بوندسليغا» بعد انتهاء العطلة الشتوية للمسابقة، بمواجهة ماينز السبت المقبل.