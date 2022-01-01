إلغاء مباراة ودية للجزائر قبل التوجه للأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يناير 2022, 04:37 مساء
تتويج الجزائر بكأس العرب. (إنترنت)

أعلن الاتحاد الغامبي لكرة القدم، السبت، رسميا إلغاء مباراتين وديتين للمنتخب الغامبي أمام منتخبي الجزائر وسورية.

وأكد الاتحاد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إلغاء المباراة الودية بين منتخب بلاده ونظيره الجزائري والتي كانت مقررة اليوم السبت في الدوحة لعدم اكتمال الصفوف بسبب الإصابات وفيروس كورونا، بحسب «رويترز».

وكان مدرب الجزائر، جمال بلماضي، ألمح في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، إلى إمكانية إلغاء المباراة الودية بين المنتخبين الأفريقيين.

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ومن المقرر أن تلعب الجزائر مباراة ودية أخرى تحضيرا لكأس أمم أفريقيا أمام منتخب غانا في الخامس من يناير في الدوحة.

ويقيم منتخب الجزائر معسكرا تدريبا في قطر؛ استعدادا للدفاع عن اللقب القاري في النهائيات الأفريقية المقبلة التي تنطلق في الكاميرون في التاسع من يناير الجاري.

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