مهاجم برشلونة «الزلزولي» يختار اللعب لمنتخب إسبانيا بدلا من المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يناير 2022, 12:45 صباحا
الزلزولي بعد تعادل فريقه برشلونة مع إشبيلية بالدوري الإسباني في 21 ديسمبر 2021.(أسوشيتيد برس)

وأكد الاتحاد المغربي لكرة القدم ليل الخميس الخبر، فيما أفادت صحيفة "لو360" الالكترونية الجمعة أن الزلزولي حصل على الجنسية الإسبانية الأربعاء.

أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم، ليل الخميس في بيان مقتضب رفض مهاجم نادي برشلونة عبد الصمد الزلزولي (20 عاما) تلبية دعوة المنتخب «أسود الأطلس» للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022 المرتقبة في الكاميرون في ينايروفبراير 2022.

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استدعاء التيسودالي
وكتب الاتحاد: «قرر الناخب الوطني وحيد حاليلودجيتش استدعاء اللاعب طارق التيسودالي، لاعب فريق غنت البلجيكي عوض اللاعب عبد الصمد الزلزولي».

وقد أفادت صحيفة «المنتخب» الإلكترونية أن إدارة الاتحاد المغربي للعبة تلقت رسالة من الزلزولي يعلن فيها «إنه قرر اللعب من الآن فصاعدا للمنتخب الإسباني بعد أن حصل مؤخرا على جواز سفر إسباني». 

بدورها، أفادت صحيفة «لو360» الإلكترونية المحلية الجمعة أن الزلزولي يرفض حمل قميص المنتخب المغربي، موضحة أنه بات يفضل تمثيل المنتخب الإسباني بعد حصوله على الجنسية الإسبانية الأربعاء».

ووجه المدرب البوسني-الفرنسي لـ«أسود الأطلس» وحيد خليلوزيتش الأسبوع المنصرم الدعوة لأول مرة إلى الجناح الشاب، ضمن لائحة من 28 لاعبا، للمشاركة في النهائيات المرتقبة للبطولة القارية، علما بأنه سبق للزلزولي أن لعب للمنتخب المغربي لأقل من 20 عاما، وفق ما أوضحت صحيفة «لو360».

الاعتماد على منير الحدادي
في المقابل يعول المنتخب المغربي على خدمات مهاجم نادي إشبيلية منير الحدادي الذي قد كان فضل هو الآخر المنتخب الإسباني ولعب له مباراة واحدة، قبل أن يدافع عن قميص «الأسود» هذا العام مستفيدا من تعديلات أدخلها الاتحاد الدولي للعبة حول قانون تغيير جنسية اللاعب.

ويخوض المنتخب المغربي منذ الاثنين تجمعا إعداديا مغلقا استعدادا للمنافسة.

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