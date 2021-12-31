رسميا.. أوكلاند سيتي يعلن انسحابه من كأس العالم للأندية

نادي أوكلاند سيتي. (الإنترنت)

أعلن نادي أوكلاند سيتي، انسحابه من المشاركة في كأس العالم للأندية للعام الثاني على التوالي، بسبب القيود المفروضة من نيوزيلندا على السفر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال أوكلاند في بيان رسمي عبر موقعه، الجمعة، إنه بعد مشاورات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جرى الاتفاق على الانسحاب.

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وأشار رئيس النادي، إيفان فوكسيتش، إلى أنه يشعر بخيبة أمل شديدة لأن الظروف جعلت المشاركة في البطولة بعيدة عن متناولنا للسنة الثانية على التوالي.

وأوضح رئيس النادي: «لقد بذلنا الكثير من العمل الجاد والجهد للتحضير للسفر إلى الإمارات، لذا فإن عدم قدرتنا على السفر ضربة قوية لنا».

وكان أوكلاند انسحب من النسخة الماضية التي أقيمت خلال شهر فبراير بسبب القيود المفروضة من نيوزيلندا على السفر أيضا بسبب جائحة كورونا.