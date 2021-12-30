البرتغالي سوزا يتخلى عن تدريب المنتخب البولندي

مدرب بولندا البرتغالي باولو سوزا خلال مباراة فريقه أمام سان مارينو في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر. 5 سبتمبر 2021 (ا ف ب)

أعلن المدرب البرتغالي باولو سوزا، أمس الأربعاء، استقالته من تدريب منتخب بولندا الساعي للتأهل إلى مونديال 2022 في قطر، لتولي قيادة نادي فلامينغو البرازيلي.

وقال المدير الفني البرتغالي البالغ 51 عامًا في مقطع فيديو: «إنه لمن دواعي اعتزازي ورضائي أن أمثل فلامينغو، نادٍ لا مثيل له.. أريد الفوز بالألقاب مع هذا النادي الذي لديه طموحات كبيرة ولدينا الطموحات نفسها».

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وكان فلامينغو، أحد أكثر الأندية شعبية في البرازيل، يبحث عن مدرب منذ إقالة ريناتو بورتالوبي في نهاية نوفمبر، عقب خسارته نهائي كوبا ليبرتادوريس أمام مواطنه بالميراس 1-2 بعد التمديد.

وأكد الاتحاد البولندي من جانبه على «تويتر» أنه أنهى عقد المدرب البرتغالي. وقال رئيس اتحاد اللعبة سيزاري كوليشا: «كجزء من اتفاق، سيدفع المدرب السابق تعويضات للاتحاد البولندي بما يتماشى مع توقعاته».

وتولى سوزا منصبه على رأس المنتخب البولندي في يناير 2021، وقاده للفوز في ست مباريات مقابل خمسة تعادلات وأربع هزائم في 15 مباراة.

إيجاد مدرب جديد

وبات يتعين على بولندا إيجاد مدرب جديد لمحاولة التأهل إلى مونديال 2022 في قطر عبر الملحق الأوروبي للتصفيات، عقب احتلال رفاق مهاجم بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي للمركز الثاني خلف إنجلترا متصدرة المجموعة التاسعة.

وخاض نادي ريو باللونين «الأحمر والأسود» موسمًا استثنائيًا في العام 2019 مع مدرب برتغالي آخر هو خورخي جيسوس الذي قاده للفوز بالدوري المحلي وبكأس ليبرتادوريس.

وبدأ لاعب خط الوسط السابق سوزا، المتوج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا مرتين مع يوفنتوس الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني موسمي 1995-1996 و1996-1997 تواليًا، مسيرته التدريبية في إنجلترا مع كوينز بارك رينغرز (2008-2009)، وتنقل بين عدة أندية أبرزها فيورنتينا الإيطالي (2015-2017)، وبوردو الفرنسي (2019-2020).