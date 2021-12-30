كريستيانو رونالدو يثير أزمة في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 04:01 مساء
مجسم للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (الإنترنت)

أثار مجسم جديد للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، جدلًا في ولاية جوا الهندية، بعد اعتراض السكان المحليين على تكريمه بدلًا من لاعب من الهند.

وقال مايكل لوبو، وزير في حكومة ولاية جوا، في تغريدة «إن نصب مجسم من المفترض أن يروج لكرة القدم كرياضة، ويلهم الشباب على لعبها».

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وذكرت وكالة أنباء الهند الآسيوية «أيانس» أنه في اليوم التالي على إزاحة الستار عن المجسم البالغ وزنه 400 كغم، تجمع المتظاهرون رافعين لافتات سوداء في موقع المجسم.

إهانة بسبب الاستعمار
ولم يكن المتظاهرون غاضبين من قرار تكريم لاعب أجنبي فحسب، ولكن أيضًا من حقيقة أن الاختيار وقع على لاعب من البرتغال، وهو ما يعدُّ إهانة، بالوضع في الاعتبار أن البرتغال أدارت ولاية جوا كمستعمرة لقرون ولم تتركها سوى قبل 60 عامًا. 

وفي حين أن الكريكيت لا تزال إلى حد بعيد الرياضة الأكثر شعبية في الهند بشكل عام، فإن كرة القدم تحظى بشعبية أكثر في بعض المناطق التي لم تستعمر من جانب بريطانيا مثل جوا. 

وعلى الرغم من أن تعداد الهند يبلغ أكثر من 1.3 مليار؛ فإنها أسوأ في كرة القدم من الكثير من الدول الأصغر، حسبما قاله لوبو للوكالة.

خيبة أمل
وصرح أحد سكان المنطقة لوكالة إيانس الهندية: «أشعر بخيبة أمل كبيرة لسماع خبر نصب تمثال رونالدو. يجب علينا أن نتعلم أن تفتخر بأيقوناتنا مثل سمير نايك وبرونو كوتينيو».

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