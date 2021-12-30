فيروس كورونا يضرب 3 لاعبين جددا من برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 03:27 مساء
لاعبو برشلونة. (الإنترنت)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، أن لاعب وسطه فيليب كوتينيو، والمدافع سيرجينو ديست، والجناح عبدالصمد الزلزولي، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأصدر برشلونة بيانًا عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أكد فيه أن «تحاليل الثلاثي سيرجينو ديست وفيليب كوتينيو وعبدالصمد الزلزولي بشأن فيروس كورونا، جاءت إيجابية».

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وأضاف برشلونة في بيانه: «الثلاثي يتمتع بصحة جيدة وخضع للعزل المنزلي، وأبلغ النادي الجهات المختصة».

تفشي العدوى في صفوف برشلونة
ويعاني برشلونة  تفشي العدوى بالفيروس سريع الانتشار ويتوقع أن يغيب عن تشكيلته جراء ذلك في مباراته المقبلة الأحد المقبل أمام ريال مايوركا لاعباه عثمان ديمبلي وصمويل أومتيتي.

كما كشفت الفحوص خلال الأسبوع الجاري أيضاً  إصابة كل من كليمو لينجليه وداني ألفيس وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي بالعدوى.

ويحتل برشلونة المركز السابع بين فرق الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.

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