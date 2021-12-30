فيروس كورونا يضرب 3 لاعبين جددا من برشلونة

لاعبو برشلونة. (الإنترنت)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، أن لاعب وسطه فيليب كوتينيو، والمدافع سيرجينو ديست، والجناح عبدالصمد الزلزولي، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأصدر برشلونة بيانًا عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أكد فيه أن «تحاليل الثلاثي سيرجينو ديست وفيليب كوتينيو وعبدالصمد الزلزولي بشأن فيروس كورونا، جاءت إيجابية».

- ديمبيلي وأومتيتي وغافي ينضمون إلى المصابين بـ«كورونا» في برشلونة

- رسميا.. «برشلونة» يعلن إصابة رابعة بين صفوفه بفيروس «كورونا»

- رسميا.. «برشلونة» يعلن إصابة ثنائي الفريق بـ«كورونا»

- برشلونة يعلن استقرار حالة ألفيس بعد العزل المنزلي

- رسميا.. «برشلونة» يتعاقد مع المهاجم الإسباني توريس

وأضاف برشلونة في بيانه: «الثلاثي يتمتع بصحة جيدة وخضع للعزل المنزلي، وأبلغ النادي الجهات المختصة».

تفشي العدوى في صفوف برشلونة

ويعاني برشلونة تفشي العدوى بالفيروس سريع الانتشار ويتوقع أن يغيب عن تشكيلته جراء ذلك في مباراته المقبلة الأحد المقبل أمام ريال مايوركا لاعباه عثمان ديمبلي وصمويل أومتيتي.

كما كشفت الفحوص خلال الأسبوع الجاري أيضاً إصابة كل من كليمو لينجليه وداني ألفيس وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي بالعدوى.

ويحتل برشلونة المركز السابع بين فرق الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.