آمال تشيلسي في المنافسة تتلقى ضربة اخرى بتعادله مع برايتون

برايتون يخطف تعادلاً مثيراً بهدف لمثله في الأنفاس الأخيرة من مضيفه تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. (الإنترنت)

تعثرت آمال تشيلسي في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مرة أخرى اليوم الأربعاء، بتعادله 1-1 مع ضيفه برايتون آند هوف ألبيون بعدما أدرك البديل داني ويلباك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وافتتح بطل أوروبا التسجيل عندما ارتقى روميلو لوكاكو عاليا ليقابل تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها ميسون ماونت بضربة رأس في الدقيقة 28 بعدما استغل سوء تمركز دفاع برايتون الذي افتقد جهود قلبي الدفاع لويس دنك وشين دافي.

- «تشيلسي» أفضل نادٍ للعام 2021

- 3 إصابات بفيروس كورونا داخل تشيلسي

- أزبليكويتا يطالب تشيلسي بالانتباه للمشكلات الدفاعية

لكن برايتون ضغط بشدة من أجل تسجيل أول هدف له على الاطلاق في ستامفورد بريدج بعد تراجع تشيلسي في الشوط الثاني.

وفي الوقت الذي بدا فيه تشيلسي قريبا من حصد ثلاث نقاط ثمينة، ارتقى ويلباك بين توني روديجر وتريفوه شالوبا ليحول تمريرة عرضية من مارك كوكوريلا بضربة رأس في المرمى.

وما زاد مشاكل تشيلسي إصابة جيمس رايس ظهير أيسر النادي اللندني في الشوط الأول واستبداله وحاجة زميله المدافع أندرياس كريستنسن للعلاج قبل استبداله بين الشوطين بشالوبا.

بهذه النتيجة، تقدم تشيلسي للمركز الثاني برصيد 42 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي يملك مباراة مؤجلة.