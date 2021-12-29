فان دايك يعلق على خسارة «ليفربول» الثانية هذا الموسم

فريق ليفربول (ا ف ب)

حث قلب دفاع «ليفربول»، الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، رفاقه أن ينظروا إلى المرآة والتطور بعد الخسارة أمام «ليستر سيتي» صفر-1 الثلاثاء، من أجل الإبقاء على حظوظهم في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولم يقف فان دايك خلف الأعذار من أجل تبرير الخسارة الثانية للـ«ريدز» هذا الموسم، على الرغم من أن هدف الفريق الفائز الذي سجله أديمولا لوكمان جاء من التسديدة الوحيدة على مرمى «ليفربول»، في حين أهدر النجم المصري محمد صلاح ركلة جزاء في الشوط الأول.

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ويأمل «ليفربول»، الذي فشل في هز شباك منافسيه للمرة الأولى في 29 مباراة محلية، أن يعود إلى الانتصارات وإلى سباق الفوز باللقب عندما يحل ضيفًا على «تشيلسي»، الأحد، ضمن إطار منافسات المرحلة 21.

ورأى فان دايك أن على اللاعبين تمحص جيدًا أسباب الخسارة أمام فريق كان تعرض لخسارة مذلة أمام حامل اللقب والمتصدر «مانشستر سيتي» 3-6 في المرحلة السابقة.

علينا جميعًا النظر إلى المرآة

وقال المدافع الهولندي لمنصة «أمازون برايم»: «على الجميع أن ينظروا إلى المرآة والتطور»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن كلمة استسلام ليست في قاموس «ليفربول»، خصوصًا أن عديد العوامل الأخرى يمكن أن تطرأ في سباق تتويج بطل الدوري الممتاز.

وشدد على أن الدوري ما زال طويلًا، قائلًا: «ما زلنا في ديسمبر. الموسم ما زال طويلًا. لقد رأيتم ذلك مع الكوفيد-19 والإصابات.. الكثير من الأمور يمكن أن تتبدل».

وأردف: «ليس هناك أي جدوى من مراقبة مانشستر سيتي أو تشيلسي أو الأندية الأخرى حولنا. علينا أن ننظر إلى أدائنا اليوم وأن نتطور».

«ليفربول» دون صلاح وماني

وسيكون على «ليفربول» أن يخوض استحقاقاته المقبلة من دون العديد من نجومه، وعلى رأسهم صلاح والسنغالي ساديو ماني، اللذان سيلتحقان بمنتخبيهما لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين في الكاميرون.

ويحتل «ليفربول» المركز الثاني في الدوري برصيد 41 نقطة، متساويًا مع «تشيلسي»، ومتأخرًا عن «سيتي» بفارق ست نقاط.