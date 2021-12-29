ضربة موجعة في ريال مدريد.. إصابة 4 لاعبين جدد بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 06:07 مساء
كورتوا وفينيسيوس. (الإنترنت)

أعلن ريال مدريد في بيان، اليوم الأربعاء، إصابة تيبو كورتوا، وفيدريكو فالفيردي، وإدواردو كامافينجا وفينيسيوس جونيور بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويعود ريال مدريد للمباريات في الثاني من يناير حين يواجه خيتافي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

- إيسكو وألابا ينضمان إلى مصابي كورونا في ريال مدريد
- مشكلة كبيرة في ريال مدريد يعجز أمامها أنشيلوتي
- ديمبيلي وأومتيتي وغافي ينضمون إلى المصابين بـ«كورونا» في برشلونة

ويتصدر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الدوري برصيد 46 نقطة من 19 مباراة بفارق ثماني نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني الذي تتبقى له مباراة.

وأصيب العديد من لاعبي ريال بالفيروس في وقت سابق هذا الشهر ومنهم لوكا مودريتش ورودريجو وماركو أسينسيو وجاريث بيل ومارسيلو وأندري لونين وإيسكو وديفيد ألابا.

برشلونة يعاني من كورونا
كما يعاني الغريم برشلونة من تفشي العدوى بتشكيلته وسيغيب عثمان ديميبلي وصمويل أومتيتي وغابي عن الزيارة إلى ريال مايوركا يوم الأحد.

وظهرت نتائج فحوص كليمو لينجليه وداني ألفيس وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي إيجابية أيضًا هذا الأسبوع.

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