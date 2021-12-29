ويلش.. أول امرأة تدير مباراة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 05:21 مساء
ويلش أول امرأة تدير مباراة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي. (الإنترنت)

قال منظمون، اليوم الأربعاء، إن ريبيكا ويلش ستصبح أول امرأة تدير مباراة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وستدير ويلش مباراة برمنجهام سيتي على ملعبه أمام بليموث أرجايل والتي ستُقام في الثامن من يناير، لتصبح أول امرأة تدير مباراة في هذا الدور في تاريخ المسابقة.

- الاتحاد الإنجليزي يعدل في لائحة الكأس بسبب مؤجلات الدوري
- الاتحاد الإنجليزي يحقق في أحداث نهائي «يورو 2020»

وسبق لويلش إدارة مباريات للرجال في الدرجات الأدنى في إنجلترا، إضافة إلى مواجهات بارزة في مسابقات السيدات من بينها نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 2017.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. الاتحاد يخطف تعادلا مثيرا بهدف في الدقيقة 90 أمام الاتحاد ...
رياضة محلية
«التعليم»: استمرار الخطة الدراسية الحالية حتى تطعيم 70% من القطاع
ليبيا
كبسولة زمنية تحوي بقايا من الحرب الأهلية الأميركية
منوعات
الغنوشي لـ«قيس سعيد»: جربنا الإقصاء.. فلماذا تستعيد تجارب فاشلة؟
عربى
تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (2)
فيديو
أين تكمن الحلول للمعضلة السياسية الليبية؟
وجهات نظر
في ذكرى استقلال ليبيا، تساؤلات تحتاج النظر
وجهات نظر
التجربة البرلمانية في ليبيا 1908-1969(16)
وجهات نظر
بعد غلق «ميموريال».. القضاء الروسي ينظر في غلق مركزها لحقوق الإنسان
دولى
منظمة الصحة: خطورة «أوميكرون» لا تزال «عالية جدا»
دولى
أحزاب وتكتلات سياسية ترفض تأجيل الانتخابات وتستنكر «التدخلات الخارجية»
ليبيا
«المسابقات» تعتمد مباريات الأسبوع السادس بالدوري.. وتصدر عقوبات بالإيقاف وغرامات...
رياضة محلية
برمزية سياسية.. إسبانيا تقر ميزانية قياسية للعام 2022
اقتصاد
وليامز تقيم دور ملتقى الحوار في العملية السياسية
ليبيا
محكمة روسية تأمر بحل منظمة «ميموريال» الحقوقية.. وفرنسا: «خسارة رهيبة»
دولى
الدبيبة: سنباشر في الأيام المقبلة منح القروض للشباب وغيرهم
ليبيا
الدبيبة: حققنا فائضا ماليا وهناك زيادة لم نتمكن من صرفها
ليبيا
مواجهات عربية مثيرة في قرعة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا تراجعت العملة المتداولة خارج المصارف الليبية؟