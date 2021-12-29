ويلش.. أول امرأة تدير مباراة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي

ويلش أول امرأة تدير مباراة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي. (الإنترنت)

قال منظمون، اليوم الأربعاء، إن ريبيكا ويلش ستصبح أول امرأة تدير مباراة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وستدير ويلش مباراة برمنجهام سيتي على ملعبه أمام بليموث أرجايل والتي ستُقام في الثامن من يناير، لتصبح أول امرأة تدير مباراة في هذا الدور في تاريخ المسابقة.

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وسبق لويلش إدارة مباريات للرجال في الدرجات الأدنى في إنجلترا، إضافة إلى مواجهات بارزة في مسابقات السيدات من بينها نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 2017.