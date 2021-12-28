رسميا.. بنفيكا يعلن رحيل مدربه

خورخي خيسوس. (الإنترنت)

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الثلاثاء، رحيل مدربه البرتغالي خورخي خيسوس، بعد اتفاق الطرفين على المغادرة بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية.

واتفق خيسوس مع إدارة بنفيكا على الرحيل وديًّا دون دفع أي شروط جزائية، بعدما قاد الفريق للتواجد في المركز الثالث بترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن المتصدر، وخرج أخيرًا من كأس البرتغال بعد السقوط أمام بورتو بثلاثية نظيفة.

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وكشفت جريدة «أبولا» البرتغالية، أن جيسوس غادر بنفيكا دون الحصول على 6 ملايين يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده، بالاتفاق مع الرئيس روي كوستا.

رحيل دون الشرط الجزائي

وأوضحت أن جيسوس والفريق المساعد له، سيحصلون على راتب شهر يناير فقط، بعد قرار المغادرة، حيث يحق له التوقيع لأي فريق يريده.

وكانت وسائل إعلام برتغالية أكدت أن من أسباب رحيل المدرب خيسوس الانتقادات الجماهيرية القوية الموجهة له، ودخوله في مشاكل كبيرة مع عدد من نجوم فريق كرة القدم بالنادي.