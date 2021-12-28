مبابي وصلاح في صدارة قائمة الأغلى وميسي وكريستيانو مفاجأة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 01:43 مساء
صلاح وكريستيانو وميسي ومبابي. (أرشيفية : الإنترنت)

خلت قائمة أغلى عشرة لاعبي كرة قدم في العالم مع نهاية العام 2021، من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفائز بجائزة البالون دور في نوفمبر الماضي للمرة السابعة في مسيرته.

أيضا خلت القائمة من البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد وأفضل هداف على مر العصور، والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونخ هداف الموسم 2021، وذلك في مفاجأة من العيار الثقيل، بحسب موقع «وام».

واحتل المركز الأول في قائمة أغلى لاعبي العالم وفقا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في أسعار وقيمة اللاعبين السوقية، اللاعب الفرنسي كليان مبابي الفائز، الإثنين، بجائزة أفضل لاعب في العالم في «غلوب سوكر دبي 2021»، حيث بلغت قيمته السوقية 160 مليون يورو برغم تراجعها بما يوازي 65 مليون يورو على خلفية تأثيرات سوق انتقالات اللاعبين بجائحة كورونا، حيث كانت قيمته السوقية قبل الجائحة تبلغ 225 مليون يورو.

وحل اللاعب النرويغي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند في المركز الثاني بقيمة سوقية تبلغ 150 مليون يورو، على خلفية عطائه المميز مع فريقه، وتسابق عدد من أكبر أندية أوروبا لشرائه والاستفادة من خدماته، خاصة أنه ما زال لم يكمل عامه الـ22، ويحطم الكثير من الأرقام القياسية كهداف متكامل يمتلك عناصر السرعة ولقوة والمهارة في آن واحد ويبغ طوله 194 سم.

ويتواجد في المركز الثالث اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول بقيمة سوقية تبلغ 100 مليون يورو، مستفيدا من انطلاقته القوية في الموسم الجاري، وتصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي، وقائمة صانعي الأهداف أيضا، ويقدم صلاح موسما استثنائيا مع ليفربول في «الشامبيونز ليغ»، و«البريميير ليغ».

ويأتي هاري كين هداف فريق توتنهام في المركز الرابع من حيث القيمة السوقية برصيد 100 مليون يورو أيضا مستفيدا من فوزه الموسم الماضي بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في «البريميير ليغ»، ويليه البلجيكي روملو لوكاكو مهاجم تسيلسي بقيمة سوقية تبلغ 100 مليون يورو، ثم الهولندي فرانكي دي يونغ لاعب برشلونة الإسباني بقيمة سوقية تبلغ 90 مليون يورو.

والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي في المركز السابع بقيمة سوقية تبلغ 90 مليون يورو، والبرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بقيمة سوقية تبلغ 90 مليون يورو أيضا.

والبرازيلي نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان بقيمة سوقية تبلغ 90 مليون يورو، ثم الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي في المركز العاشر بقيمة سوقية تبلغ 85 مليون يورو.

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